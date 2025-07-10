В Кургане раскрыли топ-доноров «Единой России» на ремонт офиса и двора за 55 миллионов рублей

В Кургане стал известен список меценатов, которые профинансировали ремонт здания и благоустройство дворовой территории регионального отделения партии «Единая Россия». Фото ведомости с точными суммами оказалось в распоряжении URA.RU. Общая стоимость работ составит более 55 млн рублей.
«Крупнейшим спонсором стал так называемый „ресурс губернатора Шумкова“, включая поступления через Курганский ФПРСР — в общей сложности 26 миллионов рубля (47% от всех поступлений). На втором месте — депутат Госдумы Александр Ильтяков, который также возглавляет компанию „Велес“. Его вклад составил почти 17 миллионов рублей (30,5%). Ресурс города Кургана на ремонт двора более пяти миллионов рублей (10%). Еще 750 тысяч рубля (более 1%) поступили в виде членских взносов членов партии Курганского регионального отделения», — указано в ведомости.
Среди доноров значатся и известные в регионе предприниматели и политики. В их числе:
- Фракция «ЕР» в Курганской облдуме (депутатский взнос) — 365 000 руб. (0,7%)
- Специализированный застройщик «СК Атлант» (Сергеев Е.В.) — 280 000 руб. (0,5%)
- ООО «Шадринский ДСК-2» (Порубов В.В.) — 200 000 руб. (0,4%)
- ООО «МобиДик» (Черняк А.В.) — 175 214 руб. (0,3%)
- ЗАО «Картофель» (Немиров В.А.) — 100 000 руб. (0,2%)
- Обласов А.Д., депутат Курганской облдумы — 100 000 руб. (0,2%)
- ООО «Шадринский зооветснаб» (Брюханов А.А.) — 66 000 руб. (0,1%)
- АО «ВОСТОК» (Алейников В.Н.) — 50 000 руб. (0,1%)
Ранее URA.RU писало, что изначально проект ремонта офиса и благоустройства двора оценивался в 40 млн рублей. Однако на одной из конференций реготделения партии депутат Госдумы Александр Ильтяков раскритиковал коллег за низкие сборы: из запланированных 7,5 млн рублей членских взносов удалось собрать в 10 раз меньше. Тогда парламентарий обещал доложить руководству партии о слабой активности местных единороссов.
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