В Кремле раскрыли URA.RU главное условие для открытия аэропорта в Крыму

Аэропорт в Крыму возобновит работу, когда появятся необходимые условия. Так Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценивают перспективы возобновления работы аэропорта в Симферополе.
«Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание, — это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым», — заявил Песков.
Минтранс 9 июля объявил о возобновлении работы аэропорта в Геленджике. С 24 февраля 2022 года он, как и многие другие воздушные гавани в приграничных регионах, был закрыт по соображениям безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 7 июля о готовности в любой момент, при соответствующем распоряжении президента Путина, запустить работу аэропорта в Симферополе.
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