Суд во Франции отказался выпускать российского спортсмена Касаткина

Суд во Франции отказался выпустить из изолятора задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов.
«Вчера была рассмотрена наша просьба об изменении меры пресечения, однако в удовлетворении ходатайства было отказано по формальным причинам: у Касаткина отсутствует постоянное место жительства, банковский счет и близкие родственники во Франции», — пояснил адвокат. Его слова передает РИА Новости.
Ранее агентство AFP со ссылкой на материалы слушаний в Париже информировало, что задержание Касаткина было произведено по запросу Соединенных Штатов Америки. Спортсмена подозревают в совершении киберпреступлений. Сам Касаткин отвергает выдвинутые обвинения, однако по итогам судебного заседания было принято решение о его дальнейшем содержании под стражей.
Даниил Касаткин, ранее выступавший за столичный баскетбольный клуб МБА-МАИ, находится под арестом с 23 июня. Ему грозит экстрадиция в США, где, согласно имеющейся информации, выдан ордер на его арест по подозрению в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.
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