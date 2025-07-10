Суд во Франции отказался выпускать российского спортсмена Касаткина

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Касаткина задержали во Франции по подозрению в совершении киберпреступленеий
Касаткина задержали во Франции по подозрению в совершении киберпреступленеий Фото:

Суд во Франции отказался выпустить из изолятора задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов.

«Вчера была рассмотрена наша просьба об изменении меры пресечения, однако в удовлетворении ходатайства было отказано по формальным причинам: у Касаткина отсутствует постоянное место жительства, банковский счет и близкие родственники во Франции», — пояснил адвокат. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее агентство AFP со ссылкой на материалы слушаний в Париже информировало, что задержание Касаткина было произведено по запросу Соединенных Штатов Америки. Спортсмена подозревают в совершении киберпреступлений. Сам Касаткин отвергает выдвинутые обвинения, однако по итогам судебного заседания было принято решение о его дальнейшем содержании под стражей.

Даниил Касаткин, ранее выступавший за столичный баскетбольный клуб МБА-МАИ, находится под арестом с 23 июня. Ему грозит экстрадиция в США, где, согласно имеющейся информации, выдан ордер на его арест по подозрению в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.

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Суд во Франции отказался выпустить из изолятора задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. «Вчера была рассмотрена наша просьба об изменении меры пресечения, однако в удовлетворении ходатайства было отказано по формальным причинам: у Касаткина отсутствует постоянное место жительства, банковский счет и близкие родственники во Франции», — пояснил адвокат. Его слова передает РИА Новости.  Ранее агентство AFP со ссылкой на материалы слушаний в Париже информировало, что задержание Касаткина было произведено по запросу Соединенных Штатов Америки. Спортсмена подозревают в совершении киберпреступлений. Сам Касаткин отвергает выдвинутые обвинения, однако по итогам судебного заседания было принято решение о его дальнейшем содержании под стражей. Даниил Касаткин, ранее выступавший за столичный баскетбольный клуб МБА-МАИ, находится под арестом с 23 июня. Ему грозит экстрадиция в США, где, согласно имеющейся информации, выдан ордер на его арест по подозрению в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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