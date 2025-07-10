Россия вернула еще двоих детей с Украины

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Удалось вернуть 24 ребенка с территории Украины (архивное фото)
Удалось вернуть 24 ребенка с территории Украины (архивное фото) Фото:

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с помощью посредничества Катара осуществил возвращение в Россию еще двух несовершеннолетних, находившихся на территории Украины. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — рассказала Львова-Белова. Ее слова передает РИА Новости.

Деятельность по воссоединению детей с их родственниками как на территории России, так и на Украине осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина. Аппарат содействовал возвращению к семьям 24 детей из 16 российских семей, а также 101 ребенка из 81 семьи, проживающих на Украине и в других странах.

Ранее Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и из стран Евросоюза. Кроме того, для Киева подготавливается список детей для передачи в рамках переговоров.

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Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с помощью посредничества Катара осуществил возвращение в Россию еще двух несовершеннолетних, находившихся на территории Украины. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — рассказала Львова-Белова. Ее слова передает РИА Новости. Деятельность по воссоединению детей с их родственниками как на территории России, так и на Украине осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина. Аппарат содействовал возвращению к семьям 24 детей из 16 российских семей, а также 101 ребенка из 81 семьи, проживающих на Украине и в других странах. Ранее Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и из стран Евросоюза. Кроме того, для Киева подготавливается список детей для передачи в рамках переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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