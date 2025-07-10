Россия вернула еще двоих детей с Украины

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с помощью посредничества Катара осуществил возвращение в Россию еще двух несовершеннолетних, находившихся на территории Украины. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — рассказала Львова-Белова. Ее слова передает РИА Новости.
Деятельность по воссоединению детей с их родственниками как на территории России, так и на Украине осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина. Аппарат содействовал возвращению к семьям 24 детей из 16 российских семей, а также 101 ребенка из 81 семьи, проживающих на Украине и в других странах.
Ранее Львова-Белова сообщала, что Россия работает над возвращением 18 детей с Украины и из стран Евросоюза. Кроме того, для Киева подготавливается список детей для передачи в рамках переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.