Благотворительный фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина провел выездную реабилитационную программу отдыха для 50 жен, матерей и детей участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе отдыха у озера Большой Еланчик, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Мы организовали встречу на базе отдыха в ответ на просьбу о личном общении. Важно, чтобы женщины могли делиться эмоциями и переживаниями лично, а не только в чате. Планируем сделать такие выезды регулярными, превратив их в традицию социально-психологической поддержки», — отметил Барбашин.
Программа включала различные терапевтические активности. Ветеран СВО Сергей Бормотов (позывной «Танцор») провел мастер-классы по сальсе, помогая участницам выплеснуть эмоции через танец. Прошли и беседы с бойцами, чьи истории стали источником надежды. Как отметили участницы, подобные инициативы помогают семьям справляться с грузом утрат и повседневных забот. Мероприятие было организовано при поддержке фондов «Мамины руки» и Движения мам и жен героев Урала.
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