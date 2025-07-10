Челябинский депутат Барбашин организовал реабилитационный отдых для семей бойцов СВО. Фото

Депутат Барбашин устроил реабилитационный отдых для семей челябинских бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи с ветеранами СВО стали для женщин источником надежды
Встречи с ветеранами СВО стали для женщин источником надежды Фото:

Благотворительный фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина провел выездную реабилитационную программу отдыха для 50 жен, матерей и детей участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе отдыха у озера Большой Еланчик, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Мы организовали встречу на базе отдыха в ответ на просьбу о личном общении. Важно, чтобы женщины могли делиться эмоциями и переживаниями лично, а не только в чате. Планируем сделать такие выезды регулярными, превратив их в традицию социально-психологической поддержки», — отметил Барбашин.

Программа включала различные терапевтические активности. Ветеран СВО Сергей Бормотов (позывной «Танцор») провел мастер-классы по сальсе, помогая участницам выплеснуть эмоции через танец. Прошли и беседы с бойцами, чьи истории стали источником надежды. Как отметили участницы, подобные инициативы помогают семьям справляться с грузом утрат и повседневных забот. Мероприятие было организовано при поддержке фондов «Мамины руки» и Движения мам и жен героев Урала.

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Благотворительный фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина провел выездную реабилитационную программу отдыха для 50 жен, матерей и детей участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе отдыха у озера Большой Еланчик, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. «Мы организовали встречу на базе отдыха в ответ на просьбу о личном общении. Важно, чтобы женщины могли делиться эмоциями и переживаниями лично, а не только в чате. Планируем сделать такие выезды регулярными, превратив их в традицию социально-психологической поддержки», — отметил Барбашин. Программа включала различные терапевтические активности. Ветеран СВО Сергей Бормотов (позывной «Танцор») провел мастер-классы по сальсе, помогая участницам выплеснуть эмоции через танец. Прошли и беседы с бойцами, чьи истории стали источником надежды. Как отметили участницы, подобные инициативы помогают семьям справляться с грузом утрат и повседневных забот. Мероприятие было организовано при поддержке фондов «Мамины руки» и Движения мам и жен героев Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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