В Нижнем Тагиле простились с водителем Lexus, утонувшем с подругами

10 июля 2025 в 15:51 Размер текста - 17 +

Трагедия унесла жизни троих молодых людей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли С 19-летним водителем черного Lexus Александром Сторожевым, который утонул вместе с 20-летними подругами Анастасией и Вероникой, простились в Нижнем Тагиле. 11 июля состоятся похороны девушек, сказал URA.RU их знакомый. В соцсетях появилась информация, что один из родственников Сторожева якобы покончил с собой. Источник агентства в экстренных службах опроверг эту информацию (как и несколько друзей погибших). По предварительным данным, Сторожев и его подруги катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, иномарка вылетела в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 19-летним водителем черного Lexus Александром Сторожевым, который утонул вместе с 20-летними подругами Анастасией и Вероникой, простились в Нижнем Тагиле. 11 июля состоятся похороны девушек, сказал URA.RU их знакомый. В соцсетях появилась информация, что один из родственников Сторожева якобы покончил с собой. Источник агентства в экстренных службах опроверг эту информацию (как и несколько друзей погибших). По предварительным данным, Сторожев и его подруги катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, иномарка вылетела в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.