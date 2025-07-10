В Нижнем Тагиле простились с водителем Lexus, утонувшем с подругами

С 19-летним водителем черного Lexus Александром Сторожевым, который утонул вместе с 20-летними подругами Анастасией и Вероникой, простились в Нижнем Тагиле. 11 июля состоятся похороны девушек, сказал URA.RU их знакомый.
В соцсетях появилась информация, что один из родственников Сторожева якобы покончил с собой. Источник агентства в экстренных службах опроверг эту информацию (как и несколько друзей погибших).
По предварительным данным, Сторожев и его подруги катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, иномарка вылетела в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.
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