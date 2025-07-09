Жителей ХМАО зовут собирать шишки на зарплату в 200 тысяч рублей

В ХМАО работодатели начали активно набирать сотрудников на летние подработки. Среди высокооплачиваемых вакансий оказались сборщики кедровых шишек с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Вакансия сборщика кедровой шишки — работникам предоставляется все необходимое: палатки, термосы, средства от медведей и насекомых, а также компенсация за проезд. Зарплата может составить от 170 000 до 210 000 рублей в месяц», — сказано в сообщении.
Также среди прибыльных летних подработок — вакансии матросов-спасателей. На такой позиции зарплата может составлять от трех тысяч рублей за смену.
Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом. Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях.
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