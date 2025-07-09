09 июля 2025

Жителей ХМАО зовут собирать шишки на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакансия оказалась одной из самых высокооплачиваемых
Вакансия оказалась одной из самых высокооплачиваемых Фото:

В ХМАО работодатели начали активно набирать сотрудников на летние подработки. Среди высокооплачиваемых вакансий оказались сборщики кедровых шишек с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Вакансия сборщика кедровой шишки — работникам предоставляется все необходимое: палатки, термосы, средства от медведей и насекомых, а также компенсация за проезд. Зарплата может составить от 170 000 до 210 000 рублей в месяц», — сказано в сообщении.

Также среди прибыльных летних подработок — вакансии матросов-спасателей. На такой позиции зарплата может составлять от трех тысяч рублей за смену.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом.  Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях.

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В ХМАО работодатели начали активно набирать сотрудников на летние подработки. Среди высокооплачиваемых вакансий оказались сборщики кедровых шишек с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики «Авито». «Вакансия сборщика кедровой шишки — работникам предоставляется все необходимое: палатки, термосы, средства от медведей и насекомых, а также компенсация за проезд. Зарплата может составить от 170 000 до 210 000 рублей в месяц», — сказано в сообщении. Также среди прибыльных летних подработок — вакансии матросов-спасателей. На такой позиции зарплата может составлять от трех тысяч рублей за смену. Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом.  Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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