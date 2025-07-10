«Радиостанция Судного дня» выдала новое загадочное сообщение

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Радиостанция передала сообщение в 13:53 по мск
Радиостанция передала сообщение в 13:53 по мск Фото:

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции.

«НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», — передал telegram-канал содержание послания. Там добавили, что сообщение прозвучало в эфире в 13:53 по московскому времени.

Это второе послание за сегодняшний день. В 11:07 по мск прозвучало сообщение «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516». 

Ранее на фоне приостановки поставок вооружения США на Украину радиостанция передала в эфир три сообщения. В 13:08 было зафиксировано слово «умелец» с цифровым кодом, в 16:01 прозвучало сообщение «иракотис», а в 17:44 — «набоблин», передает «360.ru».

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«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции. «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», — передал telegram-канал содержание послания. Там добавили, что сообщение прозвучало в эфире в 13:53 по московскому времени. Это второе послание за сегодняшний день. В 11:07 по мск прозвучало сообщение «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».  Ранее на фоне приостановки поставок вооружения США на Украину радиостанция передала в эфир три сообщения. В 13:08 было зафиксировано слово «умелец» с цифровым кодом, в 16:01 прозвучало сообщение «иракотис», а в 17:44 — «набоблин», передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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