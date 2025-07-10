«Радиостанция Судного дня» выдала новое загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который занимается мониторингом активности станции.
«НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», — передал telegram-канал содержание послания. Там добавили, что сообщение прозвучало в эфире в 13:53 по московскому времени.
Это второе послание за сегодняшний день. В 11:07 по мск прозвучало сообщение «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».
Ранее на фоне приостановки поставок вооружения США на Украину радиостанция передала в эфир три сообщения. В 13:08 было зафиксировано слово «умелец» с цифровым кодом, в 16:01 прозвучало сообщение «иракотис», а в 17:44 — «набоблин», передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.