В Екатеринбурге завершилась промышленная выставка «Иннопром-2025». За четыре дня участники успели послушать выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, укрепить международные связи, обсудить инновации и кадровый потенциал. URA.RU собрало подборку самых ярких кадров с выставки.
Большой ажиотаж все дни у гостей вызвал робот Арди, который может изображать 600 эмоций. Внимание на себя обращали самолет, аналогичный Cessna, и беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta.
На второй день выставки важным гостем стал премьер-министр Михаил Мишустин, который обошел стенды и выступил на стратегической сессии. На третий день полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога первым делом опробовал трехсекционный трамвай группы «Синара». В финальный день екатеринбуржцы выстроились в очередь за арабским кофе с кардамоном и шафраном — его подавали на стенде Саудовской Аравии (страна-партнер «Иннопрома»).
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