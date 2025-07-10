Приезд Мишустина, песни саудитов и трамвай будущего: 25 ярких кадров с «Иннопрома-2025». Фото

В Екатеринбурге завершилась выставка «Иннопрома-2025»
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«ИННОПРОМ». День третий. Екатеринбург , саудит, стенд саудовской аравии
В этом году страной-партнером стала Саудовская Аравия Фото:
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«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге завершилась промышленная выставка «Иннопром-2025». За четыре дня участники успели послушать выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, укрепить международные связи, обсудить инновации и кадровый потенциал. URA.RU собрало подборку самых ярких кадров с выставки.

Большой ажиотаж все дни у гостей вызвал робот Арди, который может изображать 600 эмоций. Внимание на себя обращали самолет, аналогичный Cessna, и беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta.

На второй день выставки важным гостем стал премьер-министр Михаил Мишустин, который обошел стенды и выступил на стратегической сессии. На третий день полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога первым делом опробовал трехсекционный трамвай группы «Синара». В финальный день екатеринбуржцы выстроились в очередь за арабским кофе с кардамоном и шафраном — его подавали на стенде Саудовской Аравии (страна-партнер «Иннопрома»).

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В Екатеринбурге завершилась промышленная выставка «Иннопром-2025». За четыре дня участники успели послушать выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, укрепить международные связи, обсудить инновации и кадровый потенциал. URA.RU собрало подборку самых ярких кадров с выставки. Большой ажиотаж все дни у гостей вызвал робот Арди, который может изображать 600 эмоций. Внимание на себя обращали самолет, аналогичный Cessna, и беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta. На второй день выставки важным гостем стал премьер-министр Михаил Мишустин, который обошел стенды и выступил на стратегической сессии. На третий день полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога первым делом опробовал трехсекционный трамвай группы «Синара». В финальный день екатеринбуржцы выстроились в очередь за арабским кофе с кардамоном и шафраном — его подавали на стенде Саудовской Аравии (страна-партнер «Иннопрома»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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