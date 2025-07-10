Приезд Мишустина, песни саудитов и трамвай будущего: 25 ярких кадров с «Иннопрома-2025». Фото

В Екатеринбурге завершилась выставка «Иннопрома-2025»

10 июля 2025 в 18:41 Размер текста - 17 +

В этом году страной-партнером стала Саудовская Аравия Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» В Екатеринбурге завершилась промышленная выставка «Иннопром-2025». За четыре дня участники успели послушать выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, укрепить международные связи, обсудить инновации и кадровый потенциал. URA.RU собрало подборку самых ярких кадров с выставки. Большой ажиотаж все дни у гостей вызвал робот Арди, который может изображать 600 эмоций. Внимание на себя обращали самолет, аналогичный Cessna, и беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta. На второй день выставки важным гостем стал премьер-министр Михаил Мишустин, который обошел стенды и выступил на стратегической сессии. На третий день полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога первым делом опробовал трехсекционный трамвай группы «Синара». В финальный день екатеринбуржцы выстроились в очередь за арабским кофе с кардамоном и шафраном — его подавали на стенде Саудовской Аравии (страна-партнер «Иннопрома»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завершилась промышленная выставка «Иннопром-2025». За четыре дня участники успели послушать выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, укрепить международные связи, обсудить инновации и кадровый потенциал. URA.RU собрало подборку самых ярких кадров с выставки. Большой ажиотаж все дни у гостей вызвал робот Арди, который может изображать 600 эмоций. Внимание на себя обращали самолет, аналогичный Cessna, и беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta. На второй день выставки важным гостем стал премьер-министр Михаил Мишустин, который обошел стенды и выступил на стратегической сессии. На третий день полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога первым делом опробовал трехсекционный трамвай группы «Синара». В финальный день екатеринбуржцы выстроились в очередь за арабским кофе с кардамоном и шафраном — его подавали на стенде Саудовской Аравии (страна-партнер «Иннопрома»).