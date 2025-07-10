Миллиардер из ХМАО решил устроить на работу детей своих работников

Миллиардер из ХМАО Марченко трудоустраивает в свою компанию детей сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский миллиардер берет на работу подростков — детей сотрудников
Югорский миллиардер берет на работу подростков — детей сотрудников Фото:

Один из самых состоятельных югорских предпринимателей, владелец строительной компании «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО) Анатолий Марченко организовал летнюю занятость для подростков — детей своих работников. Ребята помогают на благоустройстве территории: высаживают растения, ухаживают за клумбами и убирают участок перед офисом.

«В летний период в компанию трудоустраиваются дети сотрудников и получают уникальный опыт работы. Перед работой они проходят медосмотр, получают средства защиты, проходят инструктажи и работают под присмотром наставников», — сообщила компания в официальной группе во «ВКонтакте».

На предприятие устраивают подростков с 14 лет с соблюдением норм трудового законодательства. Ребята официально получают зарплату за свой труд. Такая практика действует уже несколько лет.

Ранее URA.RU писало, что общая стоимость активов Марченко оценивается в 9,5 миллиарда рублей. По данным финансовой отчетности за год, бизнесмен увеличил выручку почти в два раза — с четырех до восьми миллиардов рублей.

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Один из самых состоятельных югорских предпринимателей, владелец строительной компании «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО) Анатолий Марченко организовал летнюю занятость для подростков — детей своих работников. Ребята помогают на благоустройстве территории: высаживают растения, ухаживают за клумбами и убирают участок перед офисом. «В летний период в компанию трудоустраиваются дети сотрудников и получают уникальный опыт работы. Перед работой они проходят медосмотр, получают средства защиты, проходят инструктажи и работают под присмотром наставников», — сообщила компания в официальной группе во «ВКонтакте». На предприятие устраивают подростков с 14 лет с соблюдением норм трудового законодательства. Ребята официально получают зарплату за свой труд. Такая практика действует уже несколько лет. Ранее URA.RU писало, что общая стоимость активов Марченко оценивается в 9,5 миллиарда рублей. По данным финансовой отчетности за год, бизнесмен увеличил выручку почти в два раза — с четырех до восьми миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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