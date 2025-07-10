Зараженные вирусом 18 тонн томатов завезли в Екатеринбург

Всю продукцию уничтожили
В Екатеринбург из Казахстана поступила партия из 18 тонн томатов, в которых обнаружили вирус. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
После ввоза партии специалисты провели досмотр и лабораторные исследования. «В результате которых был выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там.
Вскоре зараженную продукцию уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец. Он не опасен для человека, однако может погубить до 30–80% урожая.
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