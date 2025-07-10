Зараженные вирусом 18 тонн томатов завезли в Екатеринбург

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Всю продукцию уничтожили
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В Екатеринбург из Казахстана поступила партия из 18 тонн томатов, в которых обнаружили вирус. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

После ввоза партии специалисты провели досмотр и лабораторные исследования. «В результате которых был выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там.

Вскоре зараженную продукцию уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец. Он не опасен для человека, однако может погубить до 30–80% урожая.

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В Екатеринбург из Казахстана поступила партия из 18 тонн томатов, в которых обнаружили вирус. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. После ввоза партии специалисты провели досмотр и лабораторные исследования. «В результате которых был выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там. Вскоре зараженную продукцию уничтожили. Данный вирус поражает томаты и перец. Он не опасен для человека, однако может погубить до 30–80% урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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