Украина получила многомиллиардную помощь за счет российских активов

Украина получила один миллиард евро от Европейского союза за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина получила один миллиард евро от ЕС за счет прибылей от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Такая поддержка стала возможной благодаря совместной инициативе Украины и стран G7 под названием ERA. Премьер-министр подчеркнул, что с начала 2025 года Украина уже получила более 18,5 млрд долларов, аккумулированных за счет замороженных российских средств. Эти ресурсы направляются на обеспечение устойчивости страны, а также на быстрое восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий.
Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за проявленную солидарность и доверие к Украине. Он отметил, что инициатива ERA уже приносит ощутимые результаты, а европейские страны продолжают поддерживать Киев в сложных условиях военного конфликта. В рамках подготовки к конференции по восстановлению Украины URC-2025, украинская сторона призывает международных партнеров разработать и принять правовые инструменты для полной конфискации всех российских активов, находящихся за рубежом.
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