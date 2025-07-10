Украина получила многомиллиардную помощь за счет российских активов

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Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам
Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Украина получила один миллиард евро от Европейского союза за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получила один миллиард евро от ЕС за счет прибылей от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Такая поддержка стала возможной благодаря совместной инициативе Украины и стран G7 под названием ERA. Премьер-министр подчеркнул, что с начала 2025 года Украина уже получила более 18,5 млрд долларов, аккумулированных за счет замороженных российских средств. Эти ресурсы направляются на обеспечение устойчивости страны, а также на быстрое восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий.

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за проявленную солидарность и доверие к Украине. Он отметил, что инициатива ERA уже приносит ощутимые результаты, а европейские страны продолжают поддерживать Киев в сложных условиях военного конфликта. В рамках подготовки к конференции по восстановлению Украины URC-2025, украинская сторона призывает международных партнеров разработать и принять правовые инструменты для полной конфискации всех российских активов, находящихся за рубежом.

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Украина получила один миллиард евро от Европейского союза за счет прибылей, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Украина получила один миллиард евро от ЕС за счет прибылей от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Такая поддержка стала возможной благодаря совместной инициативе Украины и стран G7 под названием ERA. Премьер-министр подчеркнул, что с начала 2025 года Украина уже получила более 18,5 млрд долларов, аккумулированных за счет замороженных российских средств. Эти ресурсы направляются на обеспечение устойчивости страны, а также на быстрое восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий. Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам за проявленную солидарность и доверие к Украине. Он отметил, что инициатива ERA уже приносит ощутимые результаты, а европейские страны продолжают поддерживать Киев в сложных условиях военного конфликта. В рамках подготовки к конференции по восстановлению Украины URC-2025, украинская сторона призывает международных партнеров разработать и принять правовые инструменты для полной конфискации всех российских активов, находящихся за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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