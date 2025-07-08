В Британии мрачно обрисовали будущее ЕС из-за кражи активов России

Меркурис: Европу ждут финансовые трудности из-за замороженных российских активов
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Европа ответит за то, что заморозила российские активы, заявил аналитик Меркурис
Европа ответит за то, что заморозила российские активы, заявил аналитик Меркурис Фото:
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Использование замороженных российских активов может привести Европу к финансовым трудностям и вынудить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Москва традиционно требует возвращения замороженных активов. Как предположил аналитик, в сумму, которую хочет вернуть Кремль, входят и проценты, которые должны были начисляться за время их удержания, которые активно изымали ЕС.

«Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов <...> Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов», — подчеркнул Меркурис в своем ролике на YouTube. Аналитик напомнил, что конфискованные средства являются суверенными активами и защищены международным правом, поэтому их заморозка нарушает юридические нормы. «За свою ошибку им придется расплатиться», — подытожил он.

С началом специальной военной операции США, страны «Большой семерки» и Европейский союз заблокировали около 300 миллиардов евро — почти 50% российских золотовалютных резервов. Из этой суммы порядка 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что подобные меры являются актом кражи, отмечая при этом, что пострадали не только средства частных инвесторов, но и государственные резервы.

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Использование замороженных российских активов может привести Европу к финансовым трудностям и вынудить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Москва традиционно требует возвращения замороженных активов. Как предположил аналитик, в сумму, которую хочет вернуть Кремль, входят и проценты, которые должны были начисляться за время их удержания, которые активно изымали ЕС. «Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов <...> Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов», — подчеркнул Меркурис в своем ролике на YouTube. Аналитик напомнил, что конфискованные средства являются суверенными активами и защищены международным правом, поэтому их заморозка нарушает юридические нормы. «За свою ошибку им придется расплатиться», — подытожил он. С началом специальной военной операции США, страны «Большой семерки» и Европейский союз заблокировали около 300 миллиардов евро — почти 50% российских золотовалютных резервов. Из этой суммы порядка 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, являющейся одной из ведущих международных расчетно-клиринговых организаций. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что подобные меры являются актом кражи, отмечая при этом, что пострадали не только средства частных инвесторов, но и государственные резервы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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