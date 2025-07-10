Аэрофлот раскрыл, как будут летать самолеты из Москвы в Геленджик

Аэрофлот запустит ежедневный рейс Москва-Геленджик
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С 1 августа появится второй ежедневный рейс Москва-Геленджик
С 1 августа появится второй ежедневный рейс Москва-Геленджик Фото:

Авиарейсы Москва — Геленджик будут осуществляться ежедневно, начиная с 18 июля. Об этом сообщила пресс-службы Аэрофлота.

«В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно», — написал telegram-канал «По SUти». Там уточнили, что решение увеличить частоту рейсов связано с высоким пассажирским спросом. Перелеты будут осуществляться ежедневно, за исключением 21 июля.

Кроме того, второй ежедневный рейс на популярный черноморский курорт будет введен раньше запланированного срока. С 1 августа авиакомпания начнет выполнять по два рейса в сутки.

Ранее аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва. За это время в аэропорту был построен новый терминал.

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Авиарейсы Москва — Геленджик будут осуществляться ежедневно, начиная с 18 июля. Об этом сообщила пресс-службы Аэрофлота. «В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно», — написал telegram-канал «По SUти». Там уточнили, что решение увеличить частоту рейсов связано с высоким пассажирским спросом. Перелеты будут осуществляться ежедневно, за исключением 21 июля. Кроме того, второй ежедневный рейс на популярный черноморский курорт будет введен раньше запланированного срока. С 1 августа авиакомпания начнет выполнять по два рейса в сутки. Ранее аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва. За это время в аэропорту был построен новый терминал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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