Аэрофлот раскрыл, как будут летать самолеты из Москвы в Геленджик

Авиарейсы Москва — Геленджик будут осуществляться ежедневно, начиная с 18 июля. Об этом сообщила пресс-службы Аэрофлота.
«В июле полеты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18-го числа ежедневно», — написал telegram-канал «По SUти». Там уточнили, что решение увеличить частоту рейсов связано с высоким пассажирским спросом. Перелеты будут осуществляться ежедневно, за исключением 21 июля.
Кроме того, второй ежедневный рейс на популярный черноморский курорт будет введен раньше запланированного срока. С 1 августа авиакомпания начнет выполнять по два рейса в сутки.
Ранее аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва. За это время в аэропорту был построен новый терминал.
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