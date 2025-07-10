Как добраться до Геленджика, если снова закроют аэропорт: самые удобные альтернативные способы поездок

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта в Геленджике. Воздушная гавань была закрыта с 24 февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первые рейсы запланированы на 18 июля.
Однако в последнее время из-за частых угроз атаки беспилотников ВСУ аэропорты страны, в их числе и Геленджик, могут временно закрываться. В это случае можно пользоваться альтернативными способами добраться до курорта. Затратив чуть больше времени до Геленджика можно доехать на автобусе, машине или поезде. А из Сочи это можно сделать и вовсе на водном транспорте. URA.RU рассказывает, как это устроено, какое расстояние придется преодолеть и сколько пересадок сделать.
Как далеко Геленджик расположен от Москвы
Курорт расположен на побережье Черного моря, непосредственно в акватории Геленджикской бухты у подножия горы Маркотх. Протяженность по прямой линии до Москвы составляет 1245 километров, от Новороссийска — 30 километров, а от Краснодара — 180 километров.
В Геленджик на самолете
Самый простой и быстрый способ добраться до курорта — перелет. Авиакомпания «Аэрофлот» первой сообщила о возобновлении авиасообщения с городом. Продажа билетов стартовала накануне. Первый рейс запланирован на 18 июля и будет выполнен на воздушном судне Airbus A320. Цена билета на прямой рейс из Москвы стартует от 17 тысяч рублей. Следующие вылеты состоятся 20 и 23 июля, после чего, начиная с 25 июля, авиарейсы будут осуществляться ежедневно. С 6 августа по середину сентября будет введен второй ежедневный рейс. Продолжительность полета ориентировочно равна четырем часам. Помимо "Аэрофлота", о готовности возобновить прямые перелеты из Москвы в Геленджик заявила и авиакомпания S7.
Сколько займет дорога на машине
Расстояние между Москвой и Геленджиком по дороге составляет 1520 километров. При планировании бюджета на поездку необходимо учитывать не только затраты на топливо, но и расходы на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон», сумма которых варьируется в районе 4700 рублей. Стоимость зависит от времени суток и загруженности дорог. Поэтому целесообразнее ехать ночью.
В случае движения исключительно по бесплатным дорогам время в пути составит чуть больше суток, тогда как использование платных участков позволяет сократить его до 17–18 часов при условии отсутствия длительных остановок.
Время в пути на автобусе
Дорога на автобусе от Москвы составит в среднем 22-24 часа. Однако прямого маршрута не предусмотрено. От столицы пассажиры доедут до Ростова-на-Дону, где будет совершена пересадка. И вот уже этот автобус как раз доставит человека до точки назначения. Этот вариант может выйти значительно дешевле, чем на личном автомобиле. Здесь также стоит учитывать регулярность маршрутных рейсов. Поскольку осенью, зимой и весной автобусы из столицы в курортный город ходят через день.
Поездка на поезде
В Геленджике отсутствует собственный железнодорожный вокзал, поэтому прямое ж/д сообщение с Москвой не предусмотрено. Добраться до города можно с пересадкой в одном из соседних транспортных узлов — Новороссийске, Анапе, Туапсе, Ростове-на-Дону или Краснодаре. От Казанского вокзала до Новороссийска, например, можно добраться на поезде за 22 часа. Однако важно учесть цены и маршруты. За скорость и срочность, возможно, придется заплатить больше.
Также можно приобрести комбинированные билеты, включающие поездку на поезде до пересадочного пункта и дальнейший трансфер на автобусе до Геленджика. Расписание составлено таким образом, чтобы минимизировать время ожидания между прибытием поезда и отправлением автобуса. Однако важно учесть, что автобусы не всегда отправляются от ЖД вокзала.
До Геленджика можно добраться из Сочи
Одна из действующих на данный момент воздушных гаваней Краснодарского края — это аэропорт имени В. И. Севастьянова в Сочи. Рейсы в курортный город осуществляются со всех четырех аэропортов Москвы: «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и Жуковский. Перелет прямым рейсом из столицы до Сочи занимает от трех до четырех часов.
Каршеринг и такси
После выхода из аэропорта можно отправляться в Геленджик. Сделать это можно на каршеринге или такси. Расстояние между воздушной гаванью Сочи и Геленджиком по автомобильной трассе составляет 273 километра. Время в пути обычно занимает от пяти до семи часов. Аренда машины на это время будет приблизительно от 4-6 тысяч рублей. Несмотря на ту же самую протяженность маршрута, поездка на такси обойдется значительно дороже по сравнению с каршерингом. Согласно тарифу «Эконом», минимальная стоимость такси на данном направлении начинается от 10 тысяч рублей.
Общественный транспорт
Более бюджетным способом является использование общественного транспорта. Поездка на автобусе занимает приблизительно столько же времени, сколько и на автомобиле — от пяти до семи часов, в зависимости от ситуации на дорогах. В Геленджике у большинства автобусных маршрутов конечная точка на остановке «Новый автовокзал». Стоимость поездки на автобусе от 2 тысяч рублей.
Водный транспорт
Добраться из Сочи в Геленджик можно и по морю. Время в пути составит 3-4 часа. Поездка пройдет на теплоходе. Стоимость билетов варьируется от четырех до 6,5-7 тысяч рублей. Однако важно учесть, что водный транспорт работает ограниченное количество времени в году — с начала мая по конец сентября.
Как добраться в Геленджик из Санкт-Петербурга
Добраться из Питера на курорт Краснодарского края можно такими же способами, что и из Москвы. Однако время в пути займет гораздо больше времени. Например, на поезде оно составит 43-45 часов. А на машине непрерывная поездка составит минимум полтора дня.
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