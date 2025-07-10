Появилось видео с летящим в Москве дроном ВСУ

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ПВО за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА
ПВО за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве было зафиксировано появление беспилотного летательного аппарата. Видео с дроном делится корреспондент URA.RU.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. В частности, на территории Московского региона было зафиксировано три беспилотника.

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В Москве было зафиксировано появление беспилотного летательного аппарата. Видео с дроном делится корреспондент URA.RU. Согласно сообщению, опубликованному в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. В частности, на территории Московского региона было зафиксировано три беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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