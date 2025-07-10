Появилось видео с летящим в Москве дроном ВСУ

ПВО за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москве было зафиксировано появление беспилотного летательного аппарата. Видео с дроном делится корреспондент URA.RU.
Согласно сообщению, опубликованному в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа уничтожили 25 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. В частности, на территории Московского региона было зафиксировано три беспилотника.
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