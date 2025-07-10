Пермячка придумала хитрый план по воровству товаров из пункта выдачи заказов

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор сотруднице одного из пунктов выдачи заказов, сделанных покупателями в интернет-магазине. Женщина воровала товары, на которые оформляла возврат.
«Обвиняемая, работающая менеджером пункта выдачи заказов, оформляла заказы на товары с доставкой, а затем регистрировала возврат. Однако вместо возврата товара она отправляла на склад пустые коробки, а понравившиеся вещи оставляла себе. В ходе предварительного следствия и судебного заседания вину признала в полном объеме», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края.
В ведомстве уточнили, что сотрудница пункта выдачи заказов не только признала вину, но компенсирует нанесенный ущерб. Суд учел смягчающие обстоятельства и ограничился штрафом. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут судить школьниц, которые обворовали пункт выдачи заказов маркетплейса. Они заказали новую одежду, в примерочной заменили ее на старые вещи, после чего сбежали с товаром, не заплатив.
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