В Челябинске начинается третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало мероприятия запланировано на 20:00
Начало мероприятия запланировано на 20:00 Фото:

В Челябинске начинается третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест», который пройдет 10-11 июля. Площадка для проведения мероприятия уже полностью готова, сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«К началу фестиваля около памятника Игорю Курчатову уже все готово. Люди тоже собираются», — передает корреспондент URA.RU. Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона и в этом году пройдет 10 и 11 июля. 

Сегодня программу из шедевров мировой классики представит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. «Конечно, мы не можем на открытом воздухе передать все тонкости музыки и полутона, как в зале. Но концерт на открытом воздухе — это дополнительный антураж и совсем другие эмоции. Сравнивать даже некорректно. Завидую людям, которые будут наслаждаться музыкой и видеть природу», — сообщил Рубин. 

Во втором ожидается выступление заслуженной артистки России Дарьи Мороз. Ее художественное слово дополнит симфоническая сказка Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».

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В Челябинске начинается третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест», который пройдет 10-11 июля. Площадка для проведения мероприятия уже полностью готова, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «К началу фестиваля около памятника Игорю Курчатову уже все готово. Люди тоже собираются», — передает корреспондент URA.RU. Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона и в этом году пройдет 10 и 11 июля.  Сегодня программу из шедевров мировой классики представит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. «Конечно, мы не можем на открытом воздухе передать все тонкости музыки и полутона, как в зале. Но концерт на открытом воздухе — это дополнительный антураж и совсем другие эмоции. Сравнивать даже некорректно. Завидую людям, которые будут наслаждаться музыкой и видеть природу», — сообщил Рубин.  Во втором ожидается выступление заслуженной артистки России Дарьи Мороз. Ее художественное слово дополнит симфоническая сказка Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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