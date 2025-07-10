В Челябинске начинается третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест», который пройдет 10-11 июля. Площадка для проведения мероприятия уже полностью готова, сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«К началу фестиваля около памятника Игорю Курчатову уже все готово. Люди тоже собираются», — передает корреспондент URA.RU. Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона и в этом году пройдет 10 и 11 июля.
Сегодня программу из шедевров мировой классики представит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. «Конечно, мы не можем на открытом воздухе передать все тонкости музыки и полутона, как в зале. Но концерт на открытом воздухе — это дополнительный антураж и совсем другие эмоции. Сравнивать даже некорректно. Завидую людям, которые будут наслаждаться музыкой и видеть природу», — сообщил Рубин.
Во втором ожидается выступление заслуженной артистки России Дарьи Мороз. Ее художественное слово дополнит симфоническая сказка Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».
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