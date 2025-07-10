На стоянке вокзала в Екатеринбурге нашли труп

Тело забрала похоронная служба (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 10 июля на стоянке возле железнодорожного вокзала скончался мужчина. На место прибыли силовики, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«На Вокзальной, 23 умер мужчина. На месте работали полицейский и медики. Тело забрали сотрудники похоронной службы», — пояснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
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