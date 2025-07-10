На стоянке вокзала в Екатеринбурге нашли труп

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Тело забрала похоронная служба (архивное фото)
Тело забрала похоронная служба (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 июля на стоянке возле железнодорожного вокзала скончался мужчина. На место прибыли силовики, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«На Вокзальной, 23 умер мужчина. На месте работали полицейский и медики. Тело забрали сотрудники похоронной службы», — пояснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге вечером 10 июля на стоянке возле железнодорожного вокзала скончался мужчина. На место прибыли силовики, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «На Вокзальной, 23 умер мужчина. На месте работали полицейский и медики. Тело забрали сотрудники похоронной службы», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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