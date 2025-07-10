В Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве прошла церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Информация о кончине 53-летнего чиновника появилась 7 июля, спустя несколько часов после того, как стало известно, что его снял с должности президент России Владимир Путин. Основной версией смерти Старовойта является самоубийство. На месте прощания с чиновником присутствовал корреспондент URA.RU.
Путин направил венок из роз на церемонию прощания с бывшим министром транспорта. Однако есть ли на нем какая-либо запись — неизвестно. Кроме того, проститься со Старовойтом пришли его дочь и бывшая супруга.
На прощание прибыл Андрей Никитин. С февраля 2025 года он занимал должность заместителя министра транспорта, а после отставки Старовойта был назначен руководителем этого министерства. В общении с прессой Никитин отозвался об усопшем, как о «достойном человеке».
На церемонии также присутствовали вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, мероприятие посетил советник президента РФ, специальный представитель по вопросам международного сотрудничества в сфере транспорта Игорь Левитин, ранее занимавший должность министра транспорта России с 2004 по 2021 год.
Тело бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта было обнаружено в Одинцово на парковке в кустах 7 июля. Согласно предварительным данным следствия, причиной смерти стало самоубийство.
Незадолго до этого вышел указ президента РФ, согласно которому Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Официальные мотивы его отставки не были озвучены. Тем не менее, впоследствии появилась информация о том, что бывшему чиновнику может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет в связи с подозрениями в противоправной деятельности на территории Курской области, которую он ранее возглавлял.
Известно, что Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Это произошло по решению его родственников. Как сообщается, в городе живут его брат и отец. Как проходила церемония прощания с экс-министром транспорта — в фоторепортаже URA.RU.
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