Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию.
«Банк ПСБ выполнин поручение Путина и обеспечил бесперебойные выплаты пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии. Выдано уже более 20 тысяч дебетовых карт», — сообщил Дорофеев, передает ТАСС.
Ранее в России обсуждались инициативы по реформированию пенсионной системы, включая автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений. Предложения рассматривались, чтобы повысить доверие граждан к системе и обеспечить стабильность пенсионных выплат.
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