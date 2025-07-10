10 июля 2025

Популярный банк помог пенсионерам после поручения Путина

ПСБ выполнил поручение Путина по поводу пенсионеров из РФ в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк ПСБ обеспечил стабильные выплаты пенсий россиянам, проживающим в Абхазии
Банк ПСБ обеспечил стабильные выплаты пенсий россиянам, проживающим в Абхазии Фото:

Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию.

«Банк ПСБ выполнин поручение Путина и обеспечил бесперебойные выплаты пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии. Выдано уже более 20 тысяч дебетовых карт», — сообщил Дорофеев, передает ТАСС.

Ранее в России обсуждались инициативы по реформированию пенсионной системы, включая автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений. Предложения рассматривались, чтобы повысить доверие граждан к системе и обеспечить стабильность пенсионных выплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк ПСБ организовал стабильную выплату пенсий для граждан России, проживающих в Абхазии. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина банк уже выпустил свыше 20 тысяч дебетовых карт. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПСБ Андрей Дорофеев во время официального визита в Абхазию. «Банк ПСБ выполнин поручение Путина и обеспечил бесперебойные выплаты пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии. Выдано уже более 20 тысяч дебетовых карт», — сообщил Дорофеев, передает ТАСС. Ранее в России обсуждались инициативы по реформированию пенсионной системы, включая автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений. Предложения рассматривались, чтобы повысить доверие граждан к системе и обеспечить стабильность пенсионных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...