Краевые власти раскрыли стоимость «Метеора» из Перми в Чайковский и Казань

Между Пермью и Казанью начнут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Метеор-120Р». Первый рейс по маршруту «Казань — Чайковский — Пермь» запланирован на 19 июля 2025 года. Стоимость билета на шестичасовую поездку из Перми в Чайковский составит 3 225 рублей, а 13-ти часовая поездка от Чайковского до Казани обойдется в 4 375 рублей.
«Уже 18 июля в Пермь прибывает легендарный „Метеор-120Р“. До Казани судно отправится 19 июля и вернется вечером 20 июля. На борту пассажиров ждут 120 комфортабельных мест. Скорость судна позволит добраться от Перми до Чайковского за шесть часов, а от Чайковского до Казани — за 13 часов», — сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края.
В навигацию 2025 года перевозку осуществляет компания «Водолет». В летнем сезоне запланировано пять кругооборотов: рейсы будут отправляться из Казани 29 июля, а также 5, 12 и 21 августа.
Ранее URA.RU рассказывало, что камское речное пароходство передало краевым властям два законсервированных в 1990-х годах судна на подводных крыльях типа «Метеор» летом 2024 года. Идея возобновления скоростных речных перевозок по Каме появилась еще в 2021 году. Тогда планировалось запустить суда к 300-летию Перми.
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