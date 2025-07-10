10 июля 2025

В Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП из пяти машин, пострадала беременная. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами
Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами Фото:

В Екатеринбурге у ТРЦ «Глобус» произошла массовая авария. По словам очевидцев, на перекрестке Самолетной и Щербакова столкнулись пять машин, пострадали трое человек, в том числе беременная женщина, которая была за рулем одного из авто. 

Предварительно, виновником ДТП стал пьяный водитель Infiniti. «Есть все признаки опьянения. До этого видели, как он по городу мотался», — сообщил URA.RU источник. Алкотестер показал у мужчины 1,065 промилле. 

На месте ДТП работают три машины скорой помощи и реанимация. Как сообщили корреспонденту URA.RU в городской ГИБДД, автоинспекторы работают на месте аварии, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры.

Накануне свердловчанка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге. Мужчина перебегал дорогу на красный. От полученных травм он скончался на месте. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге у ТРЦ «Глобус» произошла массовая авария. По словам очевидцев, на перекрестке Самолетной и Щербакова столкнулись пять машин, пострадали трое человек, в том числе беременная женщина, которая была за рулем одного из авто.  Предварительно, виновником ДТП стал пьяный водитель Infiniti. «Есть все признаки опьянения. До этого видели, как он по городу мотался», — сообщил URA.RU источник. Алкотестер показал у мужчины 1,065 промилле.  На месте ДТП работают три машины скорой помощи и реанимация. Как сообщили корреспонденту URA.RU в городской ГИБДД, автоинспекторы работают на месте аварии, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры. Накануне свердловчанка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге. Мужчина перебегал дорогу на красный. От полученных травм он скончался на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...