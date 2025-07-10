В Екатеринбурге у ТРЦ «Глобус» произошла массовая авария. По словам очевидцев, на перекрестке Самолетной и Щербакова столкнулись пять машин, пострадали трое человек, в том числе беременная женщина, которая была за рулем одного из авто.
Предварительно, виновником ДТП стал пьяный водитель Infiniti. «Есть все признаки опьянения. До этого видели, как он по городу мотался», — сообщил URA.RU источник. Алкотестер показал у мужчины 1,065 промилле.
На месте ДТП работают три машины скорой помощи и реанимация. Как сообщили корреспонденту URA.RU в городской ГИБДД, автоинспекторы работают на месте аварии, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры.
Накануне свердловчанка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге. Мужчина перебегал дорогу на красный. От полученных травм он скончался на месте.
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