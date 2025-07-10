10 июля 2025

Одно правило из ЕГЭ вызвало ревность у разработчиков из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские разработчики хотят заменить Windows при проведении ЕГЭ
Российские разработчики хотят заменить Windows при проведении ЕГЭ Фото:

Российские разработчики программного обеспечения предложили отказаться от использования операционной системы Windows при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перейти на отечественные операционные системы. Они считают, что текущие правила, разрешающие только Windows, нарушают законы об импортозамещении и создают риски безопасности данных.

«Российские разработчики попросили проводить единый госэкзамен на отечественных операционных системах. Требование проведения ЕГЭ только на Windows (разработчик — американская Microsoft) идет вразрез с действующим законодательством, которое обязывает госучреждения переходить на отечественное программное обеспечение», — передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено в Минцифры, Рособрнадзор и Минпросвещения.

Ранее президент России Владимир Путин поручал снизить зависимость отечественных предприятий и госкорпораций от зарубежного программного обеспечения, отмечая риски, связанные с использованием иностранных IT-сервисов. Тем не менее, бизнес по-прежнему предпочитает западные продукты, такие как решения Microsoft.

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Российские разработчики программного обеспечения предложили отказаться от использования операционной системы Windows при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перейти на отечественные операционные системы. Они считают, что текущие правила, разрешающие только Windows, нарушают законы об импортозамещении и создают риски безопасности данных. «Российские разработчики попросили проводить единый госэкзамен на отечественных операционных системах. Требование проведения ЕГЭ только на Windows (разработчик — американская Microsoft) идет вразрез с действующим законодательством, которое обязывает госучреждения переходить на отечественное программное обеспечение», — передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено в Минцифры, Рособрнадзор и Минпросвещения. Ранее президент России Владимир Путин поручал снизить зависимость отечественных предприятий и госкорпораций от зарубежного программного обеспечения, отмечая риски, связанные с использованием иностранных IT-сервисов. Тем не менее, бизнес по-прежнему предпочитает западные продукты, такие как решения Microsoft.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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