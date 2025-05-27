Эксперт рассказал, на какие сервисы повлияет приказ Путина «душить зарубежные компании»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с призывом ограничить использование зарубежных IT-сервисов, в первую очередь имел в виду программные продукты, которые используются для функционирования отечественных предприятий и государственных корпораций. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Здесь в первую очередь речь идет о программных продуктах, которые обеспечивают деятельность нашего бизнеса и госкорпораций", — рассказал Свинцов в беседе с aif.ru. Депутат отметил, что в России по-прежнему широко используется бизнес-программное обеспечение зарубежного производства, несмотря на наличие множества отечественных аналогов.
По словам Свинцова, на российском рынке присутствуют операционные системы на базе Linux, однако предприятия продолжают отдавать предпочтение продуктам Microsoft и сопутствующему программному обеспечению. В результате компаниям приходится искать обходные пути для получения обновлений: взламывать программы, адаптировать их под свои нужды либо регистрировать учетные записи в иностранных юрисдикциях.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам поручил снизить зависимость российских пользователей от западных программ и сервисов, призвав создавать условия для выбора отечественных цифровых решений. Он также обращал внимание на риски, связанные с иностранными маркетплейсами, через которые в страну могут попадать некачественные товары.
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