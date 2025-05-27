Эксперт рассказал, на какие сервисы повлияет приказ Путина «душить зарубежные компании»

Депутат Свинцов: российские предприятия работают на зарубежных IT-сервисах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин говорил о западном программном обеспечении, которое используют отечественные компании
Путин говорил о западном программном обеспечении, которое используют отечественные компании Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с призывом ограничить использование зарубежных IT-сервисов, в первую очередь имел в виду программные продукты, которые используются для функционирования отечественных предприятий и государственных корпораций. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Здесь в первую очередь речь идет о программных продуктах, которые обеспечивают деятельность нашего бизнеса и госкорпораций", — рассказал Свинцов в беседе с aif.ru. Депутат отметил, что в России по-прежнему широко используется бизнес-программное обеспечение зарубежного производства, несмотря на наличие множества отечественных аналогов.

По словам Свинцова, на российском рынке присутствуют операционные системы на базе Linux, однако предприятия продолжают отдавать предпочтение продуктам Microsoft и сопутствующему программному обеспечению. В результате компаниям приходится искать обходные пути для получения обновлений: взламывать программы, адаптировать их под свои нужды либо регистрировать учетные записи в иностранных юрисдикциях.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам поручил снизить зависимость российских пользователей от западных программ и сервисов, призвав создавать условия для выбора отечественных цифровых решений. Он также обращал внимание на риски, связанные с иностранными маркетплейсами, через которые в страну могут попадать некачественные товары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с призывом ограничить использование зарубежных IT-сервисов, в первую очередь имел в виду программные продукты, которые используются для функционирования отечественных предприятий и государственных корпораций. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. «Здесь в первую очередь речь идет о программных продуктах, которые обеспечивают деятельность нашего бизнеса и госкорпораций", — рассказал Свинцов в беседе с aif.ru. Депутат отметил, что в России по-прежнему широко используется бизнес-программное обеспечение зарубежного производства, несмотря на наличие множества отечественных аналогов. По словам Свинцова, на российском рынке присутствуют операционные системы на базе Linux, однако предприятия продолжают отдавать предпочтение продуктам Microsoft и сопутствующему программному обеспечению. В результате компаниям приходится искать обходные пути для получения обновлений: взламывать программы, адаптировать их под свои нужды либо регистрировать учетные записи в иностранных юрисдикциях. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам поручил снизить зависимость российских пользователей от западных программ и сервисов, призвав создавать условия для выбора отечественных цифровых решений. Он также обращал внимание на риски, связанные с иностранными маркетплейсами, через которые в страну могут попадать некачественные товары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...