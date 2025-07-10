У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа практически отсутствуют инструменты воздействия на Россию. Об этом пишет хорватское издание Advancе.
«Дональд Трамп недавно начал новую „серию“. Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией „жестко“, так как „[президент России] Владимир Путин его не слушает“. Но зачем Путину его слушать, когда даже [президент Украины] Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — пишут авторы материала.
В статье подчеркивается, что заявления американского президента носят исключительно декларативный характер и не приводят к реальным результатам. За последние шесть месяцев, по мнению хорватских обозревателей, Трамп лишь подорвал собственную репутацию и окончательно рассеял надежды на то, что Соединенные Штаты способны отказаться от привычной политики «бизнес как всегда».
Ранее стало известно, что Дональд Трамп Президент пообещал разбомбить Москву. Это произошло на закрытом собрании доноров. Американский лидер пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам.
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