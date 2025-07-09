В Кремле высказались об угрозах Трампа Путину разбомбить Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что бывший президент США Дональд Трамп якобы угрожал разбомбить Москву. Он отметил, что в условиях информационного потока, насыщенного фейками, трудно подтвердить достоверность таких заявлений.
«Фейков сейчас очень много. Здесь трудно сказать, тогда не было телефонных разговоров. Речь идет о периоде, насколько я понимаю, когда Трамп не был президентом США. Рекомендую адресовать вопрос в Белый дом», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его цитату приводит корреспондент URA.RU.
Президент США Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании доноров пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам их стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Такие материалы опубликовал телеканал CNN.
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