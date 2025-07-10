В ночь с 10 на 11 июля 2025 года жители Челябинска наблюдали полнолуние в знаке Козерога. Его часто называют Оленьей Луной.
«Этой ночью луна находилась над горизонтом. Поэтому спутник Земли казался больше обычного», — передает корреспондент URA.RU.
Термин «Оленья Луна» берет свое начало в культурных обычаях коренных народов Северной Америки. В их традициях каждое полнолуние имело собственное название, что позволяло отслеживать смену сезонов. Июльское полнолуние получило имя Оленья Луна благодаря тому, что именно в этот период у молодых оленей начинается интенсивный рост новых рогов.
По мнению астрологов, в период Оленьей Луны люди склонны проявлять повышенное чувство ответственности за собственные поступки и взятые на себя обязательства. Также это отличное время для наведения порядка в личной жизни.
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