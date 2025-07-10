10 июля 2025

Оленья Луна осветила Челябинск минувшей ночью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна над Челябинском достигла полной фазы
Луна над Челябинском достигла полной фазы Фото:

В ночь с 10 на 11 июля 2025 года жители Челябинска наблюдали полнолуние в знаке Козерога. Его часто называют Оленьей Луной. 

«Этой ночью луна находилась над горизонтом. Поэтому спутник Земли казался больше обычного», — передает корреспондент URA.RU.

Термин «Оленья Луна» берет свое начало в культурных обычаях коренных народов Северной Америки. В их традициях каждое полнолуние имело собственное название, что позволяло отслеживать смену сезонов. Июльское полнолуние получило имя Оленья Луна благодаря тому, что именно в этот период у молодых оленей начинается интенсивный рост новых рогов.

По мнению астрологов, в период Оленьей Луны люди склонны проявлять повышенное чувство ответственности за собственные поступки и взятые на себя обязательства. Также это отличное время для наведения порядка в личной жизни.

Полнолуние в знаке Козерога — время проявить дисциплину, считают астрологи
Полнолуние в знаке Козерога — время проявить дисциплину, считают астрологи
Фото:

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В ночь с 10 на 11 июля 2025 года жители Челябинска наблюдали полнолуние в знаке Козерога. Его часто называют Оленьей Луной.  «Этой ночью луна находилась над горизонтом. Поэтому спутник Земли казался больше обычного», — передает корреспондент URA.RU. Термин «Оленья Луна» берет свое начало в культурных обычаях коренных народов Северной Америки. В их традициях каждое полнолуние имело собственное название, что позволяло отслеживать смену сезонов. Июльское полнолуние получило имя Оленья Луна благодаря тому, что именно в этот период у молодых оленей начинается интенсивный рост новых рогов. По мнению астрологов, в период Оленьей Луны люди склонны проявлять повышенное чувство ответственности за собственные поступки и взятые на себя обязательства. Также это отличное время для наведения порядка в личной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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