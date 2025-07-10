10 июля 2025

Девушку Niletto нагло ограбили на отдыхе в Барселоне

© Служба новостей «URA.RU»
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У Екатерины Золотовской украли сумку с деньгами и документами
У Екатерины Золотовской украли сумку с деньгами и документами Фото:

Партнершу уральского рэпера Niletto (Данил Прытков) Екатерину Золотовскую ограбили во время отдыха в Барселоне. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. 

По словам Золотовской, инцидент произошел 3 июля, когда она с подругой направлялась в аэропорт Барселоны для вылета в Рим. «Анжела шла спереди, а я сзади, и вдруг на меня выливается какая-то гадкая и вонючая жидкость. Я слышу звук птицы. Сзади меня шел мужчина, на него тоже попало (я так думала). Он хорошо сыграл свою роль, открыл рюкзак и начал доставать салфетки. Воняло жутко», — рассказала Екатерина на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ).

Золотовская отметила, что преступники действовали слаженно: один из них помогал ей оттирать пятна, а второй незаметно забрал сумку и скрылся вместе с подельником на автомобиле. Попытки догнать злоумышленников не увенчались успехом. После происшествия россиянке и ее подруге помогли местные жительницы вызвать полицию, однако полицейские заявили, что помочь не могут. В участке девушки встретили других туристов, которые также стали жертвами кражи — среди них были граждане разных стран.

"Очень многие рассказали нам, что воры обычно выкидывают паспорт и его находят, он им не нужен. Иногда они привозят его прямо к полиции или к месту где все это случилось. Я молилась и просила чтобы вернули хотя бы паспорт, но этого не произошло", — поделилась девушка. 

В результате происшествия Екатерина и ее спутница были вынуждены обратиться в российское консульство для оформления документов на возвращение домой. Девушки сообщили, что после инцидента чувствовали себя небезопасно и стали свидетелями подобных случаев с другими туристами в Барселоне. Золотовская выразила благодарность тем, кто помогал им в сложной ситуации, и посоветовала подписчикам быть осторожнее во время зарубежных поездок.

Свои отношения с Екатериной Niletto публично подтвердил в марте этого года. Девушка рассказала, что работает фотографом, а родилась в небольшом свердловском городе. 

Фото украденной сумки
Фото украденной сумки
Фото:

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Партнершу уральского рэпера Niletto (Данил Прытков) Екатерину Золотовскую ограбили во время отдыха в Барселоне. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.  По словам Золотовской, инцидент произошел 3 июля, когда она с подругой направлялась в аэропорт Барселоны для вылета в Рим. «Анжела шла спереди, а я сзади, и вдруг на меня выливается какая-то гадкая и вонючая жидкость. Я слышу звук птицы. Сзади меня шел мужчина, на него тоже попало (я так думала). Он хорошо сыграл свою роль, открыл рюкзак и начал доставать салфетки. Воняло жутко», — рассказала Екатерина на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ). Золотовская отметила, что преступники действовали слаженно: один из них помогал ей оттирать пятна, а второй незаметно забрал сумку и скрылся вместе с подельником на автомобиле. Попытки догнать злоумышленников не увенчались успехом. После происшествия россиянке и ее подруге помогли местные жительницы вызвать полицию, однако полицейские заявили, что помочь не могут. В участке девушки встретили других туристов, которые также стали жертвами кражи — среди них были граждане разных стран. "Очень многие рассказали нам, что воры обычно выкидывают паспорт и его находят, он им не нужен. Иногда они привозят его прямо к полиции или к месту где все это случилось. Я молилась и просила чтобы вернули хотя бы паспорт, но этого не произошло", — поделилась девушка.  В результате происшествия Екатерина и ее спутница были вынуждены обратиться в российское консульство для оформления документов на возвращение домой. Девушки сообщили, что после инцидента чувствовали себя небезопасно и стали свидетелями подобных случаев с другими туристами в Барселоне. Золотовская выразила благодарность тем, кто помогал им в сложной ситуации, и посоветовала подписчикам быть осторожнее во время зарубежных поездок. Свои отношения с Екатериной Niletto публично подтвердил в марте этого года. Девушка рассказала, что работает фотографом, а родилась в небольшом свердловском городе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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