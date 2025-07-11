В Амурской области из-за взрыва бойлера погиб пенсионер

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Пенсионер скончался из-за взрыва водонагревателя
Пенсионер скончался из-за взрыва водонагревателя Фото:

В Амурской области скончался пенсионер, получивший тяжелые травмы в результате взрыва бойлера в поселке Пригородный. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Умер дедушка, пострадавший при взрыве бойлера в Амурской области», — пишет telegram-канал Amur Mash. По данным источника, после случившегося мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Врачи предприняли все возможные меры, однако его жизнь спасти не удалось.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире, где проживал пострадавший. В результате инцидента помещение практически полностью разрушено, имущество уничтожено. В момент происшествия в квартире находились четверо человек. По данным МЧС, взрыв повлек за собой ущерб и для соседних квартир: еще два жилых помещения по стояку также оказались повреждены.

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В Амурской области скончался пенсионер, получивший тяжелые травмы в результате взрыва бойлера в поселке Пригородный. Об этом сообщают telegram-каналы. «Умер дедушка, пострадавший при взрыве бойлера в Амурской области», — пишет telegram-канал Amur Mash. По данным источника, после случившегося мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Врачи предприняли все возможные меры, однако его жизнь спасти не удалось. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире, где проживал пострадавший. В результате инцидента помещение практически полностью разрушено, имущество уничтожено. В момент происшествия в квартире находились четверо человек. По данным МЧС, взрыв повлек за собой ущерб и для соседних квартир: еще два жилых помещения по стояку также оказались повреждены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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