10 июля 2025

Подросток на питбайке жестко сбил 4-летнюю девочку в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновника происшествия нашли по горячим следам
Виновника происшествия нашли по горячим следам Фото:

В Еткульском районе Челябинской области подросток сбил четырехлетнюю девочку. После ДТП парень скрылся, а пострадавшую увезли в областную клиническую больницу. Полицейским удалось установить нарушителя, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«ДТП произошло 9 июля в с. Еманжелинка. Неустановленный водитель, управляя питбайком, совершил наезд на девочку 2021 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. В результате пешеход получила травмы и была госпитализирована в Челябинскую областную клиническую больницу», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали питбайкера. Им оказался 17-летний подросток, который не имеет водительского удостоверения. В отношении него составлены административные протоколы. Полицейские отправили его мотоцикл на штрафстоянку.

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В Еткульском районе Челябинской области подросток сбил четырехлетнюю девочку. После ДТП парень скрылся, а пострадавшую увезли в областную клиническую больницу. Полицейским удалось установить нарушителя, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «ДТП произошло 9 июля в с. Еманжелинка. Неустановленный водитель, управляя питбайком, совершил наезд на девочку 2021 года рождения, после чего скрылся с места ДТП.  В результате пешеход получила травмы и была госпитализирована в Челябинскую областную клиническую больницу», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали питбайкера. Им оказался 17-летний подросток, который не имеет водительского удостоверения. В отношении него составлены административные протоколы. Полицейские отправили его мотоцикл на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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