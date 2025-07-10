Подросток на питбайке жестко сбил 4-летнюю девочку в Челябинской области

В Еткульском районе Челябинской области подросток сбил четырехлетнюю девочку. После ДТП парень скрылся, а пострадавшую увезли в областную клиническую больницу. Полицейским удалось установить нарушителя, рассказали URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«ДТП произошло 9 июля в с. Еманжелинка. Неустановленный водитель, управляя питбайком, совершил наезд на девочку 2021 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. В результате пешеход получила травмы и была госпитализирована в Челябинскую областную клиническую больницу», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскали питбайкера. Им оказался 17-летний подросток, который не имеет водительского удостоверения. В отношении него составлены административные протоколы. Полицейские отправили его мотоцикл на штрафстоянку.
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