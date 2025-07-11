Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища

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В Иркутской области рухнул мотодельтаплан
В Иркутской области рухнул мотодельтаплан Фото:

Двое мужчин, летавших на мотодельтаплане, разбились у Братского водохранилища в Иркутской области. В прокуратуре сообщили, что начали проверку. 

«В заливе Дондир Братского водохранилища двое мужчин разбились во время полета на параплане», — сообщили в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предварительную информацию. Ею организована проверка.

Ведется расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух людей, прокуратура держит расследование на контроле. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Двое мужчин, летавших на мотодельтаплане, разбились у Братского водохранилища в Иркутской области. В прокуратуре сообщили, что начали проверку.  «В заливе Дондир Братского водохранилища двое мужчин разбились во время полета на параплане», — сообщили в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предварительную информацию. Ею организована проверка. Ведется расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух людей, прокуратура держит расследование на контроле. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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