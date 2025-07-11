Таксист пистолетом пригрозил пассажиру за медлительность и получил срок

В Красноярске водитель такси получил шесть месяцев ограничения свободы за угрозы убийством пассажирам. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
«Суд признал его (водителя — прим. URA.RU) виновным в угрозе убийством и с учетом позиции прокурора приговорил к шести месяцам ограничения свободы», — заявили в региональной прокуратуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Согласно материалам дела, инцидент произошел летом 2024 года. Таксист сделал резкие замечания семье с двухлетним ребенком из-за того, что пассажиры медленно садились в машину. Один из членов семьи в ответ вступил в словесную перепалку с водителем и хлопнул дверью автомобиля.
Водитель расценил этот поступок как личное оскорбление, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и пригрозил пассажиру убийством. Затем он выстрелил в воздух и разбил очки пассажира, наступив на них.
Таксист отрицает свою вину, заявляя, что его целью было лишь получить извинения, поэтому он и настаивал на том, чтобы пассажир «встал на колени». Как уточнили в прокуратуре, семья не пострадала физически, однако сильно испугалась.
Ранее, в феврале, Басманном районе Москвы в результате дорожного конфликта между водителями произошла стрельба, пишет RT. Согласно видеозаписи, сделанной свидетелями происшествия, такси при попытке подъехать слишком близко случайно задело легковой автомобиль иностранного производства. Вслед за этим были слышны выстрелы. В результате инцидента ранения в область плеча получил 26-летний водитель такси.
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