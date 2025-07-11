Пленный боец ВСУ Роман Кудин рассказал, что его поймали на улице, обманом отправили на передовую и, избивая, заставили выполнять приказы. Бежать он боялся, потому что его отловили бы «снова как собаку». Видео допроса, снятое Минобороны, есть в распоряжении URA.RU.
«Я шел с другом в магазин. И как раз мимо проходили возле того магазина, где собираются от ТЦК кофе пить. Они уже не первый раз меня останавливали, повестки давали. Сразу меня узнали. Сказали: „Иди сюда, ты такой-то, такой-то, а мы тебя ищем“. Я говорю: „Никуда с вами не поеду при никаких обстоятельствах“. Начал спорить с ними. Но они меня никуда не отпускали. Повезли к себе в военкомат. Долго я упирался. Ну, там запугивали, штрафы были, еще что-то, еще что-то», — рассказал Роман Кудин на допросе.
Он добавил, что в областном центре, куда его отправили из военкомата, психиатр не допустил его к службе из-за трясущихся рук. Однако его не отпустили и продолжили держать «в отдельной комнате с решетками». После этого его обманули, заставив пройти повторную комиссию, где Кудрина уже допустили до службы. Вместе с другими такими же бойцами он попал на передовую, хотел дезертировать, поскольку боялся, что ему не скрыться от профессиональных работников по поставке людей для «мясных штурмов». «Как кто сбежит — ловят как собак снова», — продолжил военнопленный.
Кудрин отметил, что те, кто не подчинялся приказам, жестоко избивали: били пощечинами, по ногами, стреляли над головами.
«Очень много людей пропадает без вести. Командование просто бросает их так, как нас бросили. Нас можно было вывезти уже давно <...> [Но] нас держали до последнего. И мы исхудали, мы уже, я не знаю, поскольку мы килограмм скинули, я таким не был никогда. Когда накипишуем, что-то скинут, чтобы замолкли. Просил часто позвонить родителям, у меня мама с давлением, я не знаю, что сейчас с ней, я переживаю очень сильно. Она не знает, где я даже», — сказал Кудрин.
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