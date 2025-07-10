Строитель из Пермского края раскрыл, как выиграл миллион в лотерею

Андрей из Пермского края выиграл миллион рублей в государственной лотерее. Чтобы победить, он разработал определенную стратегию. Секрет мужчины URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».
«На протяжении нескольких месяцев пробую такую стратегию: трачу по 300 рублей и беру первые три билета. Я вообще человек очень азартный, первый мой выигрыш был в 7 лет», — сообщила пресс-служба лотереи слова пермяка.
Про победителя также известно, что он работает строителем. Выигрыш мужчина хочет потратить на путешествия.
Ранее URA.RU рассказало историю водителя грузового такси, который стал миллионером после участия в лотерее. Мужчина под Новый год купил сразу семь билетов, один из них принес пермяку победу.
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