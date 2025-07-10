10 июля 2025

Строитель из Пермского края раскрыл, как выиграл миллион в лотерею

Строитель из Пермского края выиграл миллион в лотерее
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поделился планами на выигрыш
Мужчина поделился планами на выигрыш Фото:

Андрей из Пермского края выиграл миллион рублей в государственной лотерее. Чтобы победить, он разработал определенную стратегию. Секрет мужчины URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

«На протяжении нескольких месяцев пробую такую стратегию: трачу по 300 рублей и беру первые три билета. Я вообще человек очень азартный, первый мой выигрыш был в 7 лет», — сообщила пресс-служба лотереи слова пермяка.

Про победителя также известно, что он работает строителем. Выигрыш мужчина хочет потратить на путешествия.

Ранее URA.RU рассказало историю водителя грузового такси, который стал миллионером после участия в лотерее. Мужчина под Новый год купил сразу семь билетов, один из них принес пермяку победу.

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Андрей из Пермского края выиграл миллион рублей в государственной лотерее. Чтобы победить, он разработал определенную стратегию. Секрет мужчины URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи». «На протяжении нескольких месяцев пробую такую стратегию: трачу по 300 рублей и беру первые три билета. Я вообще человек очень азартный, первый мой выигрыш был в 7 лет», — сообщила пресс-служба лотереи слова пермяка. Про победителя также известно, что он работает строителем. Выигрыш мужчина хочет потратить на путешествия. Ранее URA.RU рассказало историю водителя грузового такси, который стал миллионером после участия в лотерее. Мужчина под Новый год купил сразу семь билетов, один из них принес пермяку победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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