Таксист из Пермского края рассказал, как выиграл миллион

Житель Пермского края Разид Назмеханов выиграл миллион рублей в новогоднем тираже государственной лотереи. Мужчина работает водителем грузового такси, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Мы смотрели прямой эфир программы всей семьей: с женой и дочками. После проверили результаты тиража на сайте „Столото“. Когда я увидел сумму выигрыша, сперва подумал, что это шутка!», — предает слова победителя организатор лотереи.
Разид Назмеханов добавил, что под Новый год покупал не один, а семь билетов. У мужчины давно есть традиция участвовать в розыгрышах на праздники. Про победителя также известно, что в свободное от работы время он любит ходить в лес за грибами. Выигрыш мужчина планирует потратить на погашение кредитов, обустройство дома, а также часть средств подарит двум дочерям.
Ранее URA.RU рассказало, что в новогоднем тираже три жителя Прикамья выиграли по 1 млн рублей. Кроме Разида Назмеханова удача улыбнулась врачу Ольге Горшковой.
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