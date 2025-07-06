06 июля 2025

Таксист из Пермского края рассказал, как выиграл миллион

Таксист из Пермского края стал лотерейным миллионером
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удача мужчине улыбнулась в Новый год
Удача мужчине улыбнулась в Новый год Фото:

Житель Пермского края Разид Назмеханов выиграл миллион рублей в новогоднем тираже государственной лотереи. Мужчина работает водителем грузового такси, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Мы смотрели прямой эфир программы всей семьей: с женой и дочками. После проверили результаты тиража на сайте „Столото“. Когда я увидел сумму выигрыша, сперва подумал, что это шутка!», — предает слова победителя организатор лотереи.

Разид Назмеханов добавил, что под Новый год покупал не один, а семь билетов. У мужчины давно есть традиция участвовать в розыгрышах на праздники. Про победителя также известно, что в свободное от работы время он любит ходить в лес за грибами. Выигрыш мужчина планирует потратить на погашение кредитов, обустройство дома, а также часть средств подарит двум дочерям.

Ранее URA.RU рассказало, что в новогоднем тираже три жителя Прикамья выиграли по 1 млн рублей. Кроме Разида Назмеханова удача улыбнулась врачу Ольге Горшковой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края Разид Назмеханов выиграл миллион рублей в новогоднем тираже государственной лотереи. Мужчина работает водителем грузового такси, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Мы смотрели прямой эфир программы всей семьей: с женой и дочками. После проверили результаты тиража на сайте „Столото“. Когда я увидел сумму выигрыша, сперва подумал, что это шутка!», — предает слова победителя организатор лотереи. Разид Назмеханов добавил, что под Новый год покупал не один, а семь билетов. У мужчины давно есть традиция участвовать в розыгрышах на праздники. Про победителя также известно, что в свободное от работы время он любит ходить в лес за грибами. Выигрыш мужчина планирует потратить на погашение кредитов, обустройство дома, а также часть средств подарит двум дочерям. Ранее URA.RU рассказало, что в новогоднем тираже три жителя Прикамья выиграли по 1 млн рублей. Кроме Разида Назмеханова удача улыбнулась врачу Ольге Горшковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...