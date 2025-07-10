10 июля 2025

Полиция ХМАО поймала пьяного водителя междугороднего автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя рейсового автобуса
Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя рейсового автобуса Фото:

Госавтоинспекторы Нижневартовского МОМВД задержали пьяного водителя на трассе «Сургут — Нижневартовск». В салоне автомобиля находились 30 пассажиров, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«У 34-летнего водителя автобуса были замечены признаки алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования на месте подтвердила догадки сотрудников полиции. Алкотестер показал результат 0,514 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Кроме того, инспекторы выявили нарушения требований предрейсового контроля технического состояния паспорта. На водителя составлен административный протокол, ему грозит лишение водительских прав на полтора года и штраф в 50 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а пассажиров доставил на автовокзал Сургута другой автобус.

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Госавтоинспекторы Нижневартовского МОМВД задержали пьяного водителя на трассе «Сургут — Нижневартовск». В салоне автомобиля находились 30 пассажиров, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «У 34-летнего водителя автобуса были замечены признаки алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования на месте подтвердила догадки сотрудников полиции. Алкотестер показал результат 0,514 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Кроме того, инспекторы выявили нарушения требований предрейсового контроля технического состояния паспорта. На водителя составлен административный протокол, ему грозит лишение водительских прав на полтора года и штраф в 50 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а пассажиров доставил на автовокзал Сургута другой автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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