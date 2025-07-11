В Армении арестован директор пиццерии «Ташир пицца», принадлежащей Карапетяну

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Суд в Армении принял решение об аресте Казаряна поздно ночью
Суд в Армении принял решение об аресте Казаряна поздно ночью Фото:
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В Армении арестован Вагинак Казарян, директор сети пиццерий "Ташир пицца", которая принадлежит известному предпринимателю и главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил адвокат задержанного.

Директора пиццерий "Ташир пицца" задержали, сообщает онлайн-ресурс YerevanToday, а также "Sputnik Армения" со ссылкой на адвоката. Официальные причины задержания не раскрываются. Арест произошел после обысков, проведенных в офисе компании "Ташир групп" в Ереване. Решение об аресте суд принял поздно ночью.

Самвела Карапетяна обвинили и арестовали в Армении после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, которая является традиционной для армян и ценной для всей нации. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбления в адрес этой церкви и заявил о необходимости изменения порядка избрания высших духовных лиц.

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В Армении арестован Вагинак Казарян, директор сети пиццерий "Ташир пицца", которая принадлежит известному предпринимателю и главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил адвокат задержанного. Директора пиццерий "Ташир пицца" задержали, сообщает онлайн-ресурс YerevanToday, а также "Sputnik Армения" со ссылкой на адвоката. Официальные причины задержания не раскрываются. Арест произошел после обысков, проведенных в офисе компании "Ташир групп" в Ереване. Решение об аресте суд принял поздно ночью. Самвела Карапетяна обвинили и арестовали в Армении после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви, которая является традиционной для армян и ценной для всей нации. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян разместил в соцсетях оскорбления в адрес этой церкви и заявил о необходимости изменения порядка избрания высших духовных лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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