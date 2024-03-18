Задержанного начальника ИК-37 в Пермском крае подозревают в получении взятки

Начальник исправительной колонии №37 в Чусовом Илья Асламов, задержанный 18 марта, подозревается в получении взятки. Следствие уже обратилось в суд с ходатайством о заключении сотрудника краевого ГУФСИН под стражу.
«Начальнику ИК №37 Илье Асламову инкриминируется получение взятки. Следователь СУ СКР по Пермскому краю обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Асламова», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что следствие будет ходатайствовать об аресте начальника исправительной колонии.
О задержании Асламова ранее сообщила пермская общественница Оксана Асауленко. По ее словам, начальник ИК-37 был задержан на своем рабочем месте сотрудниками УСБ ГУФСИН по Пермскому краю, которые работали при поддержке ведомственного спецназа. Вместе с Асламовым при задержании находился предприниматель Олег Попов, который проходит свидетелем по делу в отношении бывшего замначальника указанной колонии Андрея Шварева.
С мерой пресечения Асламову суд определится сегодня. Рассмотрение ходатайство следствия назначено в Свердловском районном суде Перми на 16:30.
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