10 июля 2025

В центре Челябинска пройдет Всероссийский фестиваль «Театры без крыш»

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Фестиваль «Театры без крыш» начнется в 16:00
Фестиваль «Театры без крыш» начнется в 16:00 Фото:

В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова 8 и 9 августа проведут Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без Крыш». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

«Фестиваль „Театры Без Крыш“ — это не просто собрание артистов, это настоящая феерия, где каждый может стать частью уникального спектакля. Здесь нет границ для творчества: клоунада, акробатика, уличные перформансы — все это создает атмосферу свободы и радости. Зрители могут ожидать яркие костюмы, захватывающие истории и множество сюрпризов», — отметили в пресс-службе.

Фестиваль откроется торжественным шествием, которое начнется в 16:00 от Арт-сквера. В параде примут участие театральные коллективы и барабанщики группы «Нойз». В программе мероприятия — две премьеры. Челябинское «Театральное Пространство свободы» представит спектакль «Сказка о Потерянном Времени», а самарский коллектив «Пластилиновый дождь» покажет этническое представление «Заповедная» с гигантскими куклами и существами. Участие бесплатное.

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В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова 8 и 9 августа проведут Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без Крыш». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона. «Фестиваль „Театры Без Крыш“ — это не просто собрание артистов, это настоящая феерия, где каждый может стать частью уникального спектакля. Здесь нет границ для творчества: клоунада, акробатика, уличные перформансы — все это создает атмосферу свободы и радости. Зрители могут ожидать яркие костюмы, захватывающие истории и множество сюрпризов», — отметили в пресс-службе. Фестиваль откроется торжественным шествием, которое начнется в 16:00 от Арт-сквера. В параде примут участие театральные коллективы и барабанщики группы «Нойз». В программе мероприятия — две премьеры. Челябинское «Театральное Пространство свободы» представит спектакль «Сказка о Потерянном Времени», а самарский коллектив «Пластилиновый дождь» покажет этническое представление «Заповедная» с гигантскими куклами и существами. Участие бесплатное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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