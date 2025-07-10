В центре Челябинска пройдет Всероссийский фестиваль «Театры без крыш»

В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова 8 и 9 августа проведут Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без Крыш». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
«Фестиваль „Театры Без Крыш“ — это не просто собрание артистов, это настоящая феерия, где каждый может стать частью уникального спектакля. Здесь нет границ для творчества: клоунада, акробатика, уличные перформансы — все это создает атмосферу свободы и радости. Зрители могут ожидать яркие костюмы, захватывающие истории и множество сюрпризов», — отметили в пресс-службе.
Фестиваль откроется торжественным шествием, которое начнется в 16:00 от Арт-сквера. В параде примут участие театральные коллективы и барабанщики группы «Нойз». В программе мероприятия — две премьеры. Челябинское «Театральное Пространство свободы» представит спектакль «Сказка о Потерянном Времени», а самарский коллектив «Пластилиновый дождь» покажет этническое представление «Заповедная» с гигантскими куклами и существами. Участие бесплатное.
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