Губернатор Ленобласти приехал на похороны Старовойта

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Дрозденко приехал на похороны экс-министра транспорта
Дрозденко приехал на похороны экс-министра транспорта Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на похороны экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На похороны Старовойта, которые должны начаться в 10:30 на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, прибыл Александр Дрозденко. Также похороны посетил глава республики Алтай Андрей Турчак. URA.RU ведет онлайн-трансляцию процессии.

Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года. Это произошло спустя несколько часов после информации о его увольнении. 

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на похороны экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На похороны Старовойта, которые должны начаться в 10:30 на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, прибыл Александр Дрозденко. Также похороны посетил глава республики Алтай Андрей Турчак. URA.RU ведет онлайн-трансляцию процессии. Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года. Это произошло спустя несколько часов после информации о его увольнении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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