Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на похороны экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
На похороны Старовойта, которые должны начаться в 10:30 на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, прибыл Александр Дрозденко. Также похороны посетил глава республики Алтай Андрей Турчак. URA.RU ведет онлайн-трансляцию процессии.
Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года. Это произошло спустя несколько часов после информации о его увольнении.
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