На Смоленском кладбище начались похороны Старовойта
новость из сюжетаЭкс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
Похоронный кортеж приехал к дорожке, процессия начала шествие с портретом и гробом экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
На церемонию, которая проходит на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге с 10:30 по московскому времени, приехали многие представители власти. Старовойт покончил с собой 7 июля сразу после появления информации о его увольнении.
Похоронная процессия вышла на дорожку
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