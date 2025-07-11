В Санкт-Петербурге начались похороны Старовойта. Фото, видео

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На Смоленском кладбище начались похороны Старовойта
На Смоленском кладбище начались похороны Старовойта Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Похоронный кортеж приехал к дорожке, процессия начала шествие с портретом и гробом экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

На церемонию, которая проходит на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге с 10:30 по московскому времени, приехали многие представители власти. Старовойт покончил с собой 7 июля сразу после появления информации о его увольнении.

Похоронная процессия вышла на дорожку
Похоронная процессия вышла на дорожку
Фото:

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Похоронный кортеж приехал к дорожке, процессия начала шествие с портретом и гробом экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. На церемонию, которая проходит на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге с 10:30 по московскому времени, приехали многие представители власти. Старовойт покончил с собой 7 июля сразу после появления информации о его увольнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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