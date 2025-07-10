Екатеринбургское кафе «Каспий», которое закрылось в конце июня после ареста директора, уроженца Азербайджана, снова работает. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Работаем на летней веранде», — гласит вывеска на двери заведения. На летнике в момент визита корреспондента людей не было. По словам сотрудника заведения, «Каспий» якобы открылся «15-го числа». Причину закрытия собеседник не назвал, но сказал, что у ресторана «все хорошо». Попасть в само заведение пока нельзя. Гостей усаживают лишь на летней веранде.
Кафе, по данным агентства, перестало работать с 27 июня. В тот день прошла спецоперация по задержанию уроженцев Азербайджана. Среди них искали людей, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал братьев Сафаровых, Лалаева и других азербайджанцев, подозреваемых в преступлениях. История привела к международному скандалу. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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