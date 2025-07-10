10 июля 2025

В ХМАО рабочий отсудил у начальства миллион рублей за сверхурочные работы

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Судья постановил выплатить югорчанину более миллиона рублей за переработку
Судья постановил выплатить югорчанину более миллиона рублей за переработку Фото:

В Пыть-Яхе мужчина через суд добился компенсации от работодателя за сверхурочные работы. Он получил 1,1 миллионов рублей и 50 000 компенсации в качестве морального вреда, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«После тщательного рассмотрения всех обстоятельств и доказательств суд принял решение: взыскать с работодателя оплату за сверхурочную работу в размере 1 165 994,13 рублей. Выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — сообщается в telegram-канале.

Сторона обвинения попыталась обжаловать решение суда. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

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В Пыть-Яхе мужчина через суд добился компенсации от работодателя за сверхурочные работы. Он получил 1,1 миллионов рублей и 50 000 компенсации в качестве морального вреда, сообщает telegram-канал «Суды Югры». «После тщательного рассмотрения всех обстоятельств и доказательств суд принял решение: взыскать с работодателя оплату за сверхурочную работу в размере 1 165 994,13 рублей. Выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — сообщается в telegram-канале. Сторона обвинения попыталась обжаловать решение суда. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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