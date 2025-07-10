В ХМАО рабочий отсудил у начальства миллион рублей за сверхурочные работы

В Пыть-Яхе мужчина через суд добился компенсации от работодателя за сверхурочные работы. Он получил 1,1 миллионов рублей и 50 000 компенсации в качестве морального вреда, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«После тщательного рассмотрения всех обстоятельств и доказательств суд принял решение: взыскать с работодателя оплату за сверхурочную работу в размере 1 165 994,13 рублей. Выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — сообщается в telegram-канале.
Сторона обвинения попыталась обжаловать решение суда. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
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