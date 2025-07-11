Жителя Смоленской области жестко наказали за призывы уничтожать русских

Житель Десногорска Смоленской области приговорен к 2,5 года лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Суд признал его виновным по статьям о публичных призывах к экстремизму и терроризму.
«... судом житель города Десногорска признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — передает РИА Новости сообщение ведомства. Кроме того, мужчине запрещено в течение трех лет осуществлять любую деятельность, связанную с администрированием веб-сайтов. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В региональном управлении ФСБ напомнили, что мужчина был задержан в марте 2025 года после публикаций, в которых он выступал против проведения специальной военной операции и призывал к истреблению русского населения. В результате расследования было выяснено, что он также распространял призывы к прекращению СВО посредством физического устранения руководства РФ.
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