В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище завершились похороны экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Церемония прощания завершилась закрытием крышки гроба. Его опустили в могилу, посетившие похороны бросили горсть земли на нее. Похороны завершились спустя полтора часа после начала, на них присутствовало более 150 человек.
Старовойт покончил с собой 7 июля. За несколько часов до этого стало известно о его увольнении.
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