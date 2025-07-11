В Санкт-Петербурге завершились похороны Старовойта. Видео

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На Смоленском кладбище прошли похороны Старовойта
На Смоленском кладбище прошли похороны Старовойта Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище завершились похороны экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

Церемония прощания завершилась закрытием крышки гроба. Его опустили в могилу, посетившие похороны бросили горсть земли на нее. Похороны завершились спустя полтора часа после начала, на них присутствовало более 150 человек. 

Старовойт покончил с собой 7 июля. За несколько часов до этого стало известно о его увольнении.

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В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище завершились похороны экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.  Церемония прощания завершилась закрытием крышки гроба. Его опустили в могилу, посетившие похороны бросили горсть земли на нее. Похороны завершились спустя полтора часа после начала, на них присутствовало более 150 человек.  Старовойт покончил с собой 7 июля. За несколько часов до этого стало известно о его увольнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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