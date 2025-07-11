Советник главы ДНР сообщил об обстановке на южнодонецком направлении

Кимаковский: украинская оборона на юге Донбасса фактически пала
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ВСУ теряют позиции на западе ДНР
ВСУ теряют позиции на западе ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская оборона на южнодонецком направлении сломлена, на большинстве позиций этого участка фронта остались только тыловые подразделения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения", - сообщил Кимаковский ТАСС.

Ранее Кимаковский отметил, что активные боевые действия в этом районе начались 11 мая. Сейчас они постепенно перемещаются в Днепропетровскую область, где наступают сразу две группировки ВС РФ.

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Украинская оборона на южнодонецком направлении сломлена, на большинстве позиций этого участка фронта остались только тыловые подразделения. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения", - сообщил Кимаковский ТАСС. Ранее Кимаковский отметил, что активные боевые действия в этом районе начались 11 мая. Сейчас они постепенно перемещаются в Днепропетровскую область, где наступают сразу две группировки ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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