Членов азербайджанской ОПГ оставили под стражей в Екатеринбурге

11 июля 2025 в 16:15 Размер текста - 17 +

Один из обвиняемых — Бакир Сафаров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Три фигуранта громкого уголовного дела азербайджанской ОПГ, которых отправили в следственный изолятор по обвинению в убийствах и покушению в Екатеринбурге, не смогли выйти из-под стражи. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где рассматривались апелляционные жалобы. Под арестом оставили Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова. 10 июля суд отказался выпустить из СИЗО Аяза Сафарова. Массовые задержания уроженцев Азербайджана прошли утром 27 июня. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три фигуранта громкого уголовного дела азербайджанской ОПГ, которых отправили в следственный изолятор по обвинению в убийствах и покушению в Екатеринбурге, не смогли выйти из-под стражи. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где рассматривались апелляционные жалобы. Под арестом оставили Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова. 10 июля суд отказался выпустить из СИЗО Аяза Сафарова. Массовые задержания уроженцев Азербайджана прошли утром 27 июня. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.