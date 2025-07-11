Членов азербайджанской ОПГ оставили под стражей в Екатеринбурге

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Мера пресечения Бакиру Сафарову в Ленинском районном суде. Екатеринбург , сафаров бакир
Один из обвиняемых — Бакир Сафаров Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Три фигуранта громкого уголовного дела азербайджанской ОПГ, которых отправили в следственный изолятор по обвинению в убийствах и покушению в Екатеринбурге, не смогли выйти из-под стражи. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где рассматривались апелляционные жалобы.

Под арестом оставили Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова. 10 июля суд отказался выпустить из СИЗО Аяза Сафарова.

Массовые задержания уроженцев Азербайджана прошли утром 27 июня. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу.

Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Три фигуранта громкого уголовного дела азербайджанской ОПГ, которых отправили в следственный изолятор по обвинению в убийствах и покушению в Екатеринбурге, не смогли выйти из-под стражи. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде, где рассматривались апелляционные жалобы. Под арестом оставили Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Бакира Сафарова. 10 июля суд отказался выпустить из СИЗО Аяза Сафарова. Массовые задержания уроженцев Азербайджана прошли утром 27 июня. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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