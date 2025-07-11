Кремль осудил европейский план финансирования Украины и призвал к диалогу

Кремль осудил обсуждаемый в Евросоюзе план регулярного финансирования Украины и призвал европейские страны к диалогу с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины... Речь идет о десятках миллиардов евро на регулярной основе. Это деньги налогоплательщиков европейских стран. Другой вариант мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков — для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
По словам представителя Кремля, российская сторона считает более разумным подход, при котором между Москвой и Брюсселем был бы налажен диалог на основе взаимного уважения и учета интересов обеих сторон. Однако, подчеркнул Песков, в настоящее время европейские государства предпочитают курс на конфронтацию с Россией. В частности, он обратил внимание на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которого назвал сторонником агрессивной мобилизации Европы против РФ.
Ранее глава Германии Фридрих Мерц обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу сохранить солидарность с европейскими государствами в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Во время своего выступления Мерц выделил два основных обращения. Первое было адресовано российскому руководству и лично президенту РФ Владимиру Путину: «Мы не сдадимся». Второе обращение канцлер направил к Штатам и Трампу: «Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами».
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