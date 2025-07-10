Мерц призвал Трампа не бросать Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу сохранить единство с европейскими странами в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом Мерц заявил на конференции по восстановлению Украины, проходившей в Риме.
В ходе выступления Мерц озвучил два ключевых послания. Первое было адресовано Москве и президенту России Владимиру Путину: «Мы не сдадимся». Второе послание канцлер направил Вашингтону и Дональду Трампу: «Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — сказал канцлер ФРГ, передает ТАСС. Канцлер подчеркнул, что Германия и Европа не намерены отказываться от поддержки Киева и продолжат оказывать содействие в стабилизации и реконструкции страны.
Призыв Мерца прозвучал на фоне сообщений о возможном сокращении военной помощи Киеву со стороны США. 3 июля сообщалось о временной приостановке поставок Украине ряда вооружений, включая ракеты Patriot, GMLRS, Hellfire, комплексы Stinger и другие системы. Однако Дональд Трамп 3 июля заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять военную помощь, хотя и отметил, что США также нуждаются в вооружениях для собственных нужд.
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